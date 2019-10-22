المظاهرات اللبنانية: وعي عربي جديد … بقلم / عثمان محسن عثمان

في حالة نادرة وتحرك شعبي غير مسبوق على خلفية ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة في بلد مثقل بالمديونية والفساد والمحاصصة والوراثة السياسية، يتجاوز اللبنانيون انقساماتهم الطائفية والحزبية ويعبرون بصوت واحد “صوت الشعب” عن مطالبهم العادلة في حياة كريمة وعدالة قائمة بين الجميع على أرض لبنان.

مئات الآلاف من الرجال والنساء والشباب الناقمين على الطبقة السياسية اللبنانية التي يأخذون عليها فسادها وسوء إدارتها لأزمات اقتصادية، دفع اللبنانيين إلى تخطي انقساماتهم والتظاهر مجتمعين في كامل أنحاء لبنان ليقولوا بصوت واحد موحد: لقد صبرنا عليكم طوال هذه السنين وقد وصل الوجع حده وأنتم لا تبالون. نحن اللبنانيون أبناء الشعب الواحد نريد أن نسمعكم صوتنا فلا صوت يعلو فوق صوت الشعب ولا إرادة تعلو فوق إرادة الجموع.

هل تقود هذه الوقفات الاحتجاجية الشعبية الموحدة إلى نهاية العهد الطائفي في لبنان. وهل تكون بداية النهاية للوراثة السياسية الطائفية التي جثمت على صدور اللبنانيين في دولة جمهورية لكل اللبنانيين كل هذه العقود. الأحزاب والحركات الطائفية العائلية التي لم تسمح يوماً للجميع أن يكون لهم الحق في المشاركة لقيادة بلدهم وسط مناخ ديمقراطي تتكافأ في الفرص وتتاح الظروف لأكل أبناء الوطن في الوصول إلى أعلى مراكز القرار.

المحسوبية والفساد والاستغلال من الطبقة السياسية في المحن الاقتصادية للشعب اللبناني هي وقود الوعي لهذا التحرك الشعبي العارم وهذه المظاهرات الحاشدة التي بينت للجميع كيف يمكن للناس أن تنهض في وجه الفاسدين والواهمين بأن لهم القدرة في السيطرة على الأمور وجعل القرار في أيدي تجمعات نفعية لا تفارق السلطة حتى وأن قاد ذلك إلى ظهور هذه الانتفاضة الشعبية التي تطالب بالحقوق وتبحث عن واقع جديد يغير من حال البلاد ويدفع إلى فرص وآمال طال غيابها.

حاول بعض أعوان وجند الأحزاب والحركات الطائفية – في جفاء وغلظة – التصدي لحراك الناس ومنعهم من التظاهر والتعبير عن أرائهم و المطالبة بحقوقهم. هذا ليس جديد على البلاد العربية، فكل البلاد العربية تنفق على القمع أكثر مما تنفق على التنمية.

وفي تحرك متسارع تحاول الحكومة الحالية الهشة التجاوب مع مطالب المتظاهرين عالية السقف. جملة من الإجراءات العاجلة لاحتواء المطالب الشعبية أبرزها الاجتماع الطارئ والإصلاحات المتوقعة التي قد تهدئ الشارع اللبناني وترفع كابوس الضغط الشعبي الذي وصل مداه. تتمثل الإجراءات في جانب منها على تخفيض النفقات العامة على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب ومن في حكمهم. و إلغاء المجالس الحكومية والهيئات والمؤسسات غير الضرورية ومنع التهريب ومساهمة المصارف بنسب مالية كبيرة. كما يكون لإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون حماية كاشفي الفساد الدور الكبير في استعادة التعافي للاقتصاد اللبناني الضعيف.

غير أن المتوقع ألا تقبل هذه الإجراءات من طرف المتظاهرين، ويرون فيها مجرد مسكن عاجل مخدر ينهي حراك الناس ويعود بهم إلى سابق عهدهم. زمن التدفقات المالية السابقة انتهى، وعلى لبنان إيجاد المصادر لتمويلات جديدة. ليس من السهل ذلك، فحتى البلاد العربية الغنية أصبح لها مشاكلها المالية ولم تعد كما كانت في السابق. الأزمة كبيرة ولا تحلها جلسة عاجلة لحكومة متباينة الأغراض والأهواء والأطماع لا تجمعها في كثير الأحيان إلا القاعة و السقف الذي فوقها. مرحلة حرجة للسياسة اللبنانية وتطور كبير غير معهود لا يعرف إلى أين يقود.

من ناحية أخرى، فراغ السلطة أو أي فشل حكومي أخر ستكون له تداعيات أخرى على النزاعات الأخرى التي تبقي المنطقة على حافة الهاوية. المرحلة دقيقة والوضع اللبناني متأزم وحرج، والمطالب الشعبية بتحسين ظروف العيش مطالب أساسية عادلة لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال. بعض المتظاهرين يطالبون بإسقاط الحكومة والبحث عن حكومة انتقالية مصغرة يقودها اختصاصيون تقود إلى صدور قانون انتخابي عادل جديد يضمن صحة التمثيل وإدارة الأزمة الاقتصادية وهيئة قضائية بشرعية جديدة و كذلك تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه وفتح ملفات الفساد.

المتوقع أن لا يوافق المتظاهرون على إصلاحات الحكومة العاجلة باعتبار أن الحكومة لا تملك الكثير لتقدمه وما تقوله على عجل هو مجرد إصلاحات واهية غير واقعية وفضفاضة ومضللة لكسب الوقت والمماطلة. يرفض المتظاهرون سياسة الوعود الفارغة و الالتفاف على مطالب أساسية لحياة الناس تقود إلى سياسة الإمعان في إفقار الناس وإذلالهم والإكمال بالاستدانة وسياسيات الخوصصة والاحتكار. الأزمة أزمة ثقة لا أزمة وعود.

يبقى السؤال المهم في هذه الأوقات: هل ينجح اللبنانيون في هذه الوحدة غير المسبوقة بينهم من وضع واقع جديد يفرضون فيه إرادة شعبية قوية وموحدة تفوق إرادة الأحزاب والجماعات المستقوية بالمال والسلاح وبالتاريخ الطويل في الهيمنة على السياسة في لبنان. إنه مفترق طرق ولحظات حاسمة في تاريخ الشعب اللبناني، وبداية الطريق لعهد جديد يكون فيه للبنانيين المكان الذي يحمي كرامتهم ويؤمن عيشهم ويجعل لبنان لكل اللبنانيين دون إقصاء أو تمييز لأي أحد.

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