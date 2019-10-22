مستشار الحكومة اللبنانية: رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات سيكون إيجابيا.. واقتراحات بتعديل وزاري

قال نديم المنلا مستشار الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة “إيجابيا للغاية” مضيفا أنها تبعث برسالة واضحة أن البلاد تتعامل مع عجز الموازنة.

وأضاف المنلا، أن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري وأن مثل هذه المسألة ستُحسم خلال أيام لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد، ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال المنلا، إن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض خدمة الدين، مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي صفرا بالمائة في 2020.

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