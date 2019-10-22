خادم الحرمين ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان أوجه التعاون بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اظهر اليوم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون العسكري والإستراتيجي بين البلدين، كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية لمشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون آبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشئـون الأمن الدولي كاتي ويلبرجر، وعدد من المسئـولين.

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