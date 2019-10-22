نقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى

قال مركز كارتر، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكسر بسيط في الحوض إثر سقوطه مساء أمس.

وكتب المركز على «تويتر» يقول «الرئيس الأسبق جيمي كارتر سقط مساء أمس في منزله في بلينز بولاية جورجيا، ونُقل إلى مركز فيبي سامتر الطبي للملاحظة والعلاج من كسر بسيط في الحوض.. ومعنوياته مرتفعة ويتطلع للتعافي في المنزل».

وهذا ثاني سقوط لكارتر هذا الشهر، ويبلغ كارتر من العمر 95 عاما وهو أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة، وفي مايو تعرض لكسر في عظمة الفخذ بعد سقوطه في منزله.

وتولى كارتر الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الرئاسة في الفترة من 1977 إلى 1981.

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