الرئيس الإسرائيلي يكلف بيني جانتس رسميا بتشكيل الحكومة

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أنه سيكلف رئيس الأركان السابق البرلماني بيني جانتس زعيم حزب “أزرق أبيض” بتشكيل الحكومة المقبلة ، وذلك بعد عدم إبداء أي من الفصائل البرلمانية اعتراضها عليه اليوم الثلاثاء.

وقال ريفلين اليوم الثلاثاء، إنه سيكلف جانتس رسميًا بالولاية مساء غد الأربعاء في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس الاثنين إعادة التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة المقبلة إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بعدما أخفق في جمع عدد كاف من نواب الكنيست للانضمام للائتلاف الحكومي.

وهذه هي المرة الثانية خلال عام ونصف العام التي يفشل فيها نتنياهو في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات عامة، تاركًا إسرائيل في حالة شلل سياسي مستمر.

وسيكون أمام جانتس 28 يومًا لإكمال المهمة الصعبة المتمثلة في تشكيل الحكومة. وإذا أخفق جانتس أيضا، فإن رؤوفين ريفلين سيبلغ رئيس الكنيست أنه لا يوجد إمكان لتشكيل الحكومة، وفي هذه الحالة سيكون أمام أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا الفرصة لجمع تأييد 61 عضوا من أعضاء الكنيست لاختيار مرشح.

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