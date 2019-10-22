جوارديولا بعد هاتريك سترلينج: قادر على اللعب لفريقين في نفس الوقت

مانشستر سيتي اكتسح شباك أتالانتا بخمسة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبيب استهل مؤتمره عقب اللقاء بالحديث عن موقف رودري الذي غادر للإصابة “لا نعرف إصابة رودري حتى الآن في الغد سنعرف. آمل أن يكون غيابه لـ10 أيام إن لم يكن كسرا، وإن كان كذلك فسيغيب لمدة قد تصل لـ3 أسابيع”.

وانتقل إلى رحيم المتألق “كل الثناء لسترلينج، على الصعيد البدني إنه مذهل وقوي للغاية. في اليوم التالي للمباراة بإمكانه أن يلعب لقاء آخر. التجدد لديه مذهل، بإمكانه اللعب لفريقين. سترلينج لاعب استثنائي”.

وعن طرد الشاب فيل فودين “فودين لا يتوجب عليه إثبات أي شيء لي، لم يكن ليلعب معنا لو لم أقتنع به. كنت أنا الشخص الذي أخبره بالقدوم للتدرب معنا، لا يثق أحد به أكثر مني”.

رجال المدرب بيب جوارديولا حققوا العلامة الكاملة ليعتلوا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، أما أتالانتا الذي يشارك لأول مرة في المسابقة فقبع في المركز الأخير بلا أي نقاط.

خماسية سيتي تقاسمها سترلينج وسيرخيو أجويرو الذي سجل هدفين، فيما أحرز روسلان مالينوفسكي هدف الفريق الإيطالي الوحيد من ركلة جزاء.

وسترلينج أول لاعب إنجليزي يسجل هاتريك في تاريخ سيتي بدوري الأبطال.

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