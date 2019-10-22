مجلس العموم البريطانى يرفض جدول جونسون الزمنى للخروج من الاتحاد الأوروبى

رفض مجلس العموم البريطاني في تصويت ثان أجراه مساء اليوم الثلاثاء الخطة الخاصة بالجدول الزمني التي تقدم بها رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورفض أعضاء المجلس بأغلبية 322 صوتا مقابل 308 صوتا الجدول الزمني لرئيس الوزراء الذى كان سوف يتيح فترة ثلاثة أيام فقط لمراجعة تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذى يحمل فى طياته احتمالات عرقلة مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر .

وقال جونسون فى أعقاب التصويت بالرفض على جدوله الزمنى إنه “سيوقف مؤقتا ” تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسيستشير زعماء الاتحاد الأوروبي.

ولم يتطرق جونسون فى تصريحاته إلى تهديده الاسابق بالدعوة لإجراء انتخابات،حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج .

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