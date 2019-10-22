أطفال بلا مأوي ووجوه ملطخة بالدماء..هذا ما جنته القوات التركية فى سوريا| صور

بين دماء تلطخ وجوه السوريين، وموجات من التهجير تدفعهم لمفارقة الأوطان، تستمر القوات التركية فى عمليتها العسكرية بالشمال السورى رغم إعلانها عن وقف إطلاق النار، ذلك ىالإعلان الذى يبقى مجرد تصريحات وحبر على ورق تفضحها عدسات وكالة الأنباء الدولية التى تنشر صورا مفجعة تمارسها القوات التركية بحق المدنيين.

آخر هذه الصور ما نشرته الوكالة الفرنسية “فرانس برس” عن فداحة الغزو التركى، حيث أظهرت فرار المدنيين بأطفالهم من مناطق القصف فى قرية راس العين الحدودية.

فى هذه الآونة استقبلت مستشفى تل التمر المصابين جراء القصف التركى، حيث أظهرت الصور وجوه المدنيين الملطخة بالدماء.

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