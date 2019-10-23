صالح يطالب بالنظر في استمرارية المجلس الرئاسي

إيوان ليبيا – وكالات :

بعث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب فيه بإعادة النظر في استمرار المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، معتبرا المجلس «جسم غير شرعي حتى الآن»، لانتهاء المدة المقررة له في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري في ديسمبر 2015,

وقال صالح إن «السراج يصدر قرارات ويتخذ إجراءات منفردًا مخالفًا للاتفاق السياسي الذي نص على إن قرارات المجلس الرئاسي بالإجماع»، مشيرا إلى أن «المجلس كان يضم تسعة أعضاء استقال منهم أربعة أعضاء، كما حكمت المحاكم الليبية القضائية ببطلان قرارات وإجراءات المجلس الرئاسي، لأنه غير دستوري وقانوني».

وأشار صالح في خطابه إلى أن «المادة الأولى فقرة 4 من الاتفاق السياسي نصت إن مدة ولاية حكومة الوفاق سنة واحدة، تبدأ من تاريخ نيلها الثقة، ومع إن مدة الولاية انتهت إلا أنها تُمارس مهامها بالمخالفة للدستور الليبي والاتفاق السياسي، والنظام القانوني (…)».

ودعا «مجلس الأمن لإعادة النظر في استمرار رئاسة السيد فائز السراج لحكومة الوفاق الوطني غير الشرعية، بعد انتهاء المدة المقررة في الاتفاق السياسي، والفشل في إدارة البلاد بتفرده بالسلطة».

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