ليبيا تشارك بالقمة الروسية الإفريقية في سوتشي

إيوان ليبيا – وكالات :

انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية، فاعليات القمة الروسية الإفريقية ومنتدى “روسيا -إفريقيا” الاقتصادي، والتي تجرى بإشراف الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات قمة سوتشي زعماء 43 دولة إفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق حسن الهوني، قد أكد في وقت سابق أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يشارك في القمة على رأس الوفد الليبي.

ومن المقرر أن تُناقش في الجلسات العامة للقمة مجموعة واسعة من قضايا الأجندة الدولية الملحة محط الاهتمام المشترك بين روسيا ودول إفريقيا. وسيبحث المشاركون حالة وآفاق العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الإفريقية وتطوير الروابط بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وغيرها، بالتركيز على البحث عن طرق كفيلة بالتنمية المتسارعة والنظامية لجميع أنواع التعاون الروسي الإفريقي.

يشار إلى أنه وتزامنا مع القمة، ستنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي “الروسي الإفريقي”، بمشاركة العديد من المسؤولين ورؤساء الدول والحكومات وممثلين عن القطاع الخاص.

ويعد المنتدى أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات.

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