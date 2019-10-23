الرئيس التونسي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

تونس-العنوان

أدى قيس سعيد اليوم الأربعاء اليمين الدستورية رئيساً جديداً لتونس بعد فوز كاسح هذا الشهر في الانتخابات الرئاسية.

وحضر أداء اليمين الدستورية نواب الشعب وأعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس وشخصيات سياسية.

ومن المقرر، أن يتسلم سعيد في وقت لاحق من اليوم مهامه خلال مراسم التسليم مع الرئيس المؤقت محمد الناصر بقصر قرطاج الرئاسي.

عقب أداء اليمين، قال الرئيس التونسي المنتخب، “لا تسامح في إهدار مليم واحد من عرق أبناء شعبنا. ليتذكر الجميع شهداء الثورة الذين ماتوا وهم يناهضون الفساد”.

وتعهد سعيد بحماية كل الحريات، مشيرًا إلى أنها أبرز مكسب لتونس بعد الثورة.

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