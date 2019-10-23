الكشف عن هوية شخص أشعل النار في نفسه أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بجنيف

أضرم كردي سوري مقيم في ألمانيا النار في نفسه أمام مبنى المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وقال المتحدث باسم الشرطة، سيلفاين جويلومي – جينتل اليوم الأربعاء إن الرجل “31 عامًا” أصيب بحروق بالغة، مضيفًا أنه تم نقله على متن مروحية إلى مستشفى متخصص لضحايا الحروق في لوزان.

وقام الرجل صباح اليوم في حوالي الساعة 7.40 بسكب بنزين على نفسه وإضرام النار في نفسه أمام المبنى.

وذكر المتحدث أن الوثائق التي كانت بحوزة الرجل كشفت أنه يقيم في ألمانيا.

ولم يذكر المتحدث أين بالتحديد يقيم الرجل في ألمانيا. وبحسب بيانات متحدثة باسم المفوضية، وصلت فرق الإسعاف على وجه السرعة إلى مكان الحادث. وذكرت المتحدثة أن المفوضية تعتزم التعليق بمزيد من التفاصيل على الواقعة في وقت لاحق اليوم.

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