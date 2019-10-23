قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس في جلسة عامة استثنائية بالبرلمان

أدى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء اليمين الدستورية، في جلسة عامة استثنائية في البرلمان، مؤكداً ما حصل في تونس ثورة حقيقية.

وقال إن تجربة تونس أصبحت نموذجا يحتذى به، ومضيفاً أن التونسيون أذهلوا العالم بأسره لتعبيرهم عن احترام الشرعية وفقاً لسكاى نيوز .

وطالب بعدم التسامح مع الفساد مهما كان حجمه،ومشيراً إلى أن مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج حسابات السياسية.

وأكد أن المسئولية الأهم هي الحفاظ على الدولة التونسية، وطالب بأن نتحد للقضاء على الإرهاب وأسبابه.

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