أمريكا ترحب باقتراح ألمانيا إقامة منطقة أمنية في سوريا

قالت المبعوثة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي كاي بيلي هتشيسون اليوم الأربعاء: إن واشنطن ترحب باقتراح برلين إقامة منطقة أمنية في شمال سوريا مضيفة أنه يجب على الحلفاء الأوروبيين تحمل المسئولية مستبعدة أي مشاركة أمريكية مباشرة.

كانت المبعوثة تتحدث قبل اجتماع يعقده وزراء دفاع دول الحلف غدا الخميس، ودعت إلى تحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم التركي في شمال سوريا.

كما دعت الدول الأوروبية إلى استعادة رعاياها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في سوريا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا