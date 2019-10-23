رسميا – لا ليجا: نرفض موعد الكلاسيكو وسنقاضي المؤسسات التي اتخذت القرار

وجاء نص البيان الرسمي كالتالي: “لا ليجا لا توافق على القرار الذي تم اتخاذه بواسطة لجنة المسابقات بإقامة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر، بعد اتفاق ريال مدريد وبرشلونة رغم رفضنا لذلك”.

وواصل “على الرغم من ذلك ندرس كل ملفات هذا الموضوع من أجل اتخاذ إجراءات قانونية محتملة ضد المؤسسات المقابلة وأمام الهيئات العامة والقضائية التي نراها مناسبة”.

وأتم “نعتقد أنه نظرا لمرجعية القرار وضعف المرجعية القانونية الطبيعية وعودتها لملفات وتقارير لم تصل إليها لا ليجا حتى الآن، نطالب بالحصول على دراسة كاملة موثقة بملفات مرجعية لتقييم الإجراءات المناسبة لاتخاذها ضد المؤسسات، وقل أي أجهزة أو وكالات”.

الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم أصدر بيانا رسميا بتحديد موعد 18 ديسمبر للكلاسيكو نزولا على اتفاق الناديين وسط معارضة كبيرة من لا ليجا.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمهل الفريقين حتى يوم الإثنين المقبل للاتفاق على الموعد الجديد للمباراة المؤجلة وإلا فسيختار هو الموعد بنفسه.

جاء ذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في كالتونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

أبدت رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” اعتراضها على تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد يوم 18 ديسمبر المقبل، وذلك لـ3 أسباب سردتها صحيفة “ماركا” الإسبانية.

السبب الأول حسب الصحيفة، كان لأن الليجا ترى أن يوم 4 ديسمبر مناسبا للغاية لأنه لا توجد أي مباريات تقام في ذلك اليوم، واتفقت الرابطة مع الاتحاد الملكي الإسباني على ترك ذلك اليوم خاليا في حالة إعادة تعيين موعد المباراة بسبب الظروف الاستثنائية.

السبب الثاني، كان لتقرير قدمته الرابطة يفيد بأن خوض المباراة يوم 18 ديسمبر سيتسبب بصراع على حقوق البث لخوض ليفربول لنصف نهائي كأس العالم للأندية في نفس اليوم.

السبب الثالث والذي كان خافيير تيباس رئيس رابطة ليجا قد أعلنه، كالتالي: “أعتقد أنه لا يمكن وضع الكلاسيكو في نفس مباريات كأس الملك، لأن مباريات الكأس ستفقد نسبة مشاهدة وقتها”.

وأتم “يجب أن نجتمع ونحدد تاريخا، وآمل أن تقرر لجنة المسابقات تغيير مكان المواجهة”.

يوم 18 ديسمبر سيشهد مباريات إقصائية من بطولة كأس ملك إسبانيا وتحديدا في 3 أيام ستقام 56 مباراة، من ضمنها 16 فريقا من الدوري الممتاز، ويتم استثناء الفرق الأربعاء التي تنافس في دوري أبطال أوروبا وهم ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو وفالنسيا.

وسيتم توزيع المباريات الـ56 بين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس التي توافق 17 و18 و19 ديسمبر على الترتيب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، أما برشلونة فيتصدر الترتيب بفارق نقطة.

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