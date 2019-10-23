بعد العدوان على سوريا.. إعلام أردوغان يزيف نصرا بمشاهد مصطنعة.. واستطلاعات الرأي تؤكد تراجع شعبيته | صور

هي علامات النصر ارتسمت، اليوم الأربعاء، بشكل استنثائي على غالبية شاشات التلفاز حكومية وخاصة، وتزينت أركانها بالعلم التركي، في إشارة إلى الفخر والافتخار، لكن اليوم الموافق 23 أكتوبر، غير مدرج في قائمة المناسبات الوطنية، كما أن ذكرى تأسيس الجمهورية قبل 96 ، لم يزل أمامها 6 أيام، إلا أن التوجيهات الرئاسية انطلقت كي يصبح عيدًا يضاف إلى أمجاد البلاد.

وها هي وجوه المذيعين والمذيعات بدت عليها جميعا حالة من الحبور والفرح ، وكيف لهم أن يكونوا غير ذلك؟ أو ليس قائدهم وزعيم البلاد هو القائل أن تركيا توصلت أمس الثلاثاء، إلى اتفاق تاريخي لا يشق له غبار، وكان هذا بمثابة نداء ودعوة إلى الجموع الهادرة من مواطنوا الأناضول أن يتهللوا لقد تحقق لهم الظفر المبين.

لكن بعيدًا عن الفضائيات المرئية والمسموعة ومعها الصحف المقروءة وما تحمله من بشائر ومشاعر زهو، باستنثاء قنوات ومطبوعات مجموعهما يعد على أصابع اليد الواحدة، يمكن للمتابع رؤية النقيض، وأن ما يبث لا يعدو كونه مشاهد مصطنعة، قد لا يكون هناك حزن بالمعني الدقيق، لكنه يقينا مغاير لما تروج له الوسائل الإعلامية التي صارت في واد والحياة المعاشة واقعيا بلا رتوش أو تجميل في وادٍ آخر.

من سوء طالع صانع القرار، أن ما وصفه بالمناسبة التاريخية العظيمة، تزامنت مع موجة جديدة، هي التاسعة على التوالي منذ بداية العام الجاري، تضمنت زيادات في اسعار المحروقات، وبدءًا من الدقائق الأولى، صباح أمس الثلاثاء، كانت القطاعات الجماهيرية الواسعة على موعد مع تطبيقها، وكان هذا كفيلا بأن يصابوا بحالة من الوجوم والحيرة معا فتسعة قروش زيادة على لتر البنزين والسولار، لن تكون الأخيرة وبالتالي عليهم أن ينتظروا ارتفاعات تشمل الكهرباء والمياه والغاز مع مستهل موسم الشتاء وما يتطلبه من تدفئة ، ونظرا لثبات ما يحصلونه من مرتبات ومعاشات تقاعد فهم مقبول على شهور صعبة.

وبحسب مراقبين يفند الشارع مزاعم الحكومة وادعاءاتها القائلة بوجود التفاف واسع من الشعب حول قائدة وقراراته الصائبة وفي مقدمتها العملية العسكرية بالشمال السوري التي تعتبرها أحزاب معارضة عدوان على سيادة دولة جارة عزز ذلك استطلاع للرأي أجراه حزب الخير القومي المعارض وأكدت نتائجه تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وأن قاعدته السياسية في تآكل مستمر.

صحيح أن “الخير” ــ الذي تقوده السيدة ” ميرال أكشنار” المنشقة عن الحركة القومية اليميني حليف أردوغان الآن قد يكون جهة غير محايدة ــ كونه منافس ومن مصلحته القول إن الطبقة العريضة من المواطنين الذين يبحثون عن حلول سياسية جديدة، صاروا يتجهون نحوه ــ إلا أن ما خلص إليه سبق وأقرته استطلاعات رأي أخري حديثة.

هذا الشهر، قام مركز دراسات التأثير الاجتماعي “المستقل”، باعداد دراسة انصبت على تحليل نتائج عدد من استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا، وانتهت إلى القول بإن دعم الناخبين من حزب العـدالة والتنمية يتراجع يومًا بعد يوم، كمـا أوضحت أن ما يـسمي “تحالف الشعب” الذي يقوده أردوغان مع زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي، لن يحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة إذا ما أجريت الانتخايات التشريعية في الوقت الراهن.

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