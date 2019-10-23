اختفاء سيدة ليبية تتلقى العلاج في القاهرة

إيوان ليبيا – وكالات :

كغيرها من الكثير من الليبيين، كانت تركية تتلقى العلاج في جمهورية مصر العربية، لكن أخبارها انقطعت منذ العاشر من أكتوبر الماضي بعد خروجها من المنزل في موعد مع الطبيب المعالج، حسب رواية عائلتها.

ووفق رواية شقيقها، علي الصغير، فإن السيدة المفقودة تبلغ من العمر 37 عاما، وهي أم لخمس اطفال، موضحا أنها كانت تعاني مرضا سبب لها أزمة نفسية، لافتا إلى أنها بدأت تستجيب للعلاج.

وتداولت صفحات ليبية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لسيدة ترتدي وشاحا أحمر، على أنها تركية، وهو ما أكده شقيقها .

لكن شقيقها أشار إلى انقطاع أخبارها منذ حوالي أسبوعين بعد توجهها إلى الطبيب المعالج في حي مدينة نصر العاصمة المصرية، موضحا أن «آخر مكان كانت فيه بجوار«السراج مول»، وفق رواية عائلتها.

وأوضح أن عائلتها اتصلت العائلة بالجهات الأمنية المصرية وقدمت بلاغا بالواقعة، كما أحاطت السفارة الليبية في القاهرة بالخصوص، لكن المسؤولين في السفارة أفادوا «بوابة الوسط» بأنهم لا علم لهم بواقعة اختفاء السيدة الليبية. وناشد شقيق تركية، المسؤولين الليبيين مساعدته في العثور على شقيقته.

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