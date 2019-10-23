حصيلة القصف على منطقة الرملة بالعاصمة

إيوان ليبيا – وكالات :

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، إن ثلاثة مواطنين قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون، في قصف جوي على شارع الأصفاح في منطقة الرملة، قرب طريق المطار في العاصمة طرابلس.

وأضاف الهاشمي أن المصابين نقلوا إلى مستشفى الطب الميداني السواني، لتلقي الإسعافات الأولية لحين نقلهم إلى مستشفيات ومصحات داخل العاصمة، مؤكدا أن أربعة من المصابين حالتهم حرجة، والأربعة الآخرين إصاباتهم متفاوتة.

وفي سياق متصل، أكد المكتب الإعلامي التابع لعملية بركان الغضب استهداف طائرة عسكرية شارع الأصفاح في منطقة الرملة.

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