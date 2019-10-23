بالفيديو – صلاح يصنع ويسجل في فوز ليفربول الرباعي على جينك

ليفربول انتصر على جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

صلاح لم يتواجد مع الريدز أمام مانشستر يونايتد بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، ولكنه حضر بشكل أساسي في المعترك الأوروبي.

أهداف ليفربول تكفل بها أليكس أوكسلاد تشامبرلين (ثنائية) وساديو ماني وصلاح.

رصيد الريدز ارتفع إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، فيما استمر جينك بنقطة واحدة في رصيده بالمركز الأخير.

ليفربول لم يحتج لأكثر من دقيقيتين من أجل هز الشباك، والمتألق تشامبرلين افتتح التسجيل بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء تابعها الحارس بأنظاره وهي تسكن شباكه.

مع الدقيقة 26 أتى الرد من جانب أصحاب الأرض عن طريق مبوانا ساماتا من رأسية، لكن فرحته لم تدم كثيرا والحكم ألغاه بداعي تدخله القوي على جيمس ميلنر.

انتهى الشوط الأول على تلك النتيجة قبل أن يشهد الشوط الثاني 4 أهداف دفعة واحدة: ثلاثية للريدز، وهدف شرف لجينك.

تشامبرلين عاد من جديد وخدع الجميع بتسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي من خارج منطقة العمليات أيضا ليضاعف النتيجة مع الدقيقة 57.

وبعد مرور 20 دقيقة بالتمام رفع ساديو ماني من النتيجة بعد جملة رائعة من الثلاثي الهجومي.

فيرمينو تسلم الكرة وأرسلها إلى صلاح الذي لم يفكر كثيرا وأهداها إلى ماني ليضعها من فوق الحارس مع الدقيقة 77.

والتعاون بين المصري والسنغالي استمر بعد 10 دقائق.

صلاح استغل انتعاشه وتمريرة ماني ليسجل هدف رائع بعدما راوغ لاعبين وسدد في الشباك بالدقيقة 87.

ووصل صاحب الـ27 عاما إلى 18 هدفا أوروبيا مع الريدز ليصبح على بعد 3 أهداف فقط من معادلة الهداف الأكبر ستيفن جيرارد.

ودقيقة واحدة فقط مرت قبل أن يحفظ ستيفن أودي ماء وجه أصحاب الأرض مسجلا هدفهم الوحيد.

وفي نفس المجموعة حافظ نابولي على الصدارة بعدما تخطى ريد بول سالزبورج بثلاثة أهداف لهدفين.

ديريس ميترتينز كان له نصيب هدفين للبارتينوبي ليصل إلى 116 هدفا متخطيا الأسطورة دييجو مارادونا (115) ويصبح على بعد 5 أهداف فقط من معادلة الهداف التاريخي ماريك هامشيك.

أما ثالث الأهداف فسجله لورينزو إنسيني.

والأرقام القياسية لم تتوقف مع المتألق إيرلينج هولاند الذي سجل هدفي سالزبورج.

هولاند بات أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 6 أهداف في أول 3 مباريات، وكذلك أصبح ثاني لاعب أقل من 20 عامًا يسجل في أول 3 مباريات له بدوري الأبطال بعد كريم بنزيمة (18 عامًا) مع ليون.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا