4 ملامح من مواجهة ليفربول وجينك.. عقلية صلاح وحلول تشامبرلين

تشامبرلين سجل هدفين وصلاح صنع هدفا لساديو ماني وسجل الأخر ليفوز ليفربول على جينك 4-1 في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

فوز ليفربول رفع رصيده لـ6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف نابولي المتصدر بـ7 نقاط قبل 3 جولات من نهاية دور المجموعات.

يقدم 4 ملامح من المباراة..

حتى الدقيقة 76 كان صلاح أحد أسوأ لاعبي ليفربول خلال اللقاء، فبدا وكأنع يلعب دون أن يكون في كامل تركيزه أو متأثرا بإصابته فجاءت أغلب قراراته خاطئة وهو توضحه الأرقام.

0 صناعة فرص للتسجيل، 0 مرواغة، تسديدتين خارج المرمى، و14 تمريرة صحيحة من 25 كأقل لاعب إكمالا للتمريرات في الفريق وبدقة 56%.

لكن صلاح رفض أن يخرج من اللقاء دون ترك بصمته رغم الحالة التي ظهر به؛ فاستغل تمريرة من فيرمينو ومررها بذكاء ليصنع هدفا لساديو ماني، ثم يعود ويستغل تمريرة من زميله السنغالي ويرواغ 3 لاعبين دفعة واحدة من جينك ويسجل هدفا رائعا بقدمه اليمنى.

وكأن صلاح تحول بعد صناعته للهدف.

أكمل 7 تمريرات بدقة 100%، راوغ مرتين بدقة 100%، وسدد كرة على المرمى سكنت الشباك.

التحول الرهيب الذي حدث لصلاح في أخر 14 دقيقة يوضح قدرته الهائلة على تقديم أداء ممتع حتى لو كان حاضرا غائبا طوال دقائق المباراة.

لم يتأثر بقراراته الخاطئة، لم يفكر في نظره الجماهير له، ولم يكثرت للثنائيات التي خسرها؛ ليستجمع قواه ويكون رجل اللحظات الأخيرة في المباراة.

video:1

بعد الظهور ضد مانشستر يونايتد لدقائق في المباراة الماضية، أعطى يورجن كلوب الفرصة كاملة لأليكس أوكسليد تشامبرلين ليشارك أساسيا؛ ولم يخيب ظنونه.

تسجيل تشامبرلين لهدفين لم يكن السبب الوحيد لتألقه في المباراة، وإنما ما قدمه من عمق لتشكيل ليفربول واللعب كجناح أيمن أو لاعب وسط ثالث أثناء الاستحواذ على الكرة.

89% كانت نسبة دقة تمريرات تشامبرلين مع صناعة فرصة للتسجيل، مع دور دفاعي لا بأس به باستخلاص الكرة مرتين.

وجود تشامبرلين وتسجيله للأهداف سيضيف لليفربول خيارا هجوميا وحلا افتقده الفريق

على غير العادة لم يعتمد كلوب على ثلاثي في وسط الملعب لديه القدرة على الضغط والركض وتغطية مساحات كبيرة خلال المباراة، وإنما فضل الدفع بلاعبين لديهم قدرة أكثر على الابتكار.

نابي كيتا وتشامبرلين بدلا من جورجينيو فينالدوم وجوردان هندرسون مع فابينيو شكلوا وسط ليفربول، لتتغير طريقة اللعب وتتحول للاستحواذ بدلا من الضغط.

بالفعل نجح اللاعبون في تأدية أدوارهم، لكن لم يتأقلم باقي عناصر الفريق على تواجد ثلاثي مبتكر في وسط بعد التعود على لاعبين يركضون كثيرا.

ليظهر ليفربول أغلب فترات المباراة وكأنه يلعب دون تجانس.

كيتا لا يدافع خلف أندرو روبيرتسون، ولا يضغط مثلما يضغط فينالدوم، وتشامبرلين، لا يركض في نفس المساحات التي يركض بها هندرسون.

لذلك يجب على كلوب تطويع هذا الثنائي في أسلوب لعبه حتى يكون تأثيرهم أكبر على الفريق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا