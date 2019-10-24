البنتاجون في المرحلة الأخيرة من إصدار التراخيص لطائرة بوينج للتزود بالوقود في الجو

أعلن البنتاجون، الأربعاء، أنه بدأ المرحلة النهائية من عملية إصدار التراخيص لطائرة بوينج كي سي- 46 للتزويد بالوقود في الجو، في خطوة مهمة لهذه الناقلة الجوية التي ستحلّ محلّ طائرات موجودة في الخدمة منذ الحرب الباردة.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان الأربعاء، إنّ القرار اتّخذ الثلاثاء على الرّغم من أن القوات الجوية الأمريكية “لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقدّم البطيء لبوينغ في حلّ المشاكل التي تحدّ من القدرات التشغيلية” للطائرة.

وأضاف البيان أنّ سلاح الجو سيختبر “فعالية كي سي-46 وقدراتها ومدى ملاءمتها” للمهام الثلاث الموكلة إليها وهي تزويد الطائرات بالوقود في الجو ونقل الركاب أو المعدّات والإخلاء الطبي.

وأوضح البيان أنّه في الانتظار فإن بوينغ ستعمل على تصحيح “أوجه القصور” المحدّدة في نظام التسليح في الطائرة.

وكان البنتاغون أعلن في أبريل أنّه توقف عن استلام الطائرة بسبب مشاكل تعاني منها. وكان سلاح الجو الأمريكي اختار في 2011 طائرة يونيغ هذه بعد منافسة شرسة مع منافستها الأوروبية إيرباص لتحلّ محل طائراته المتقادمة التي يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي.



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