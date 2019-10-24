قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 13 فلسطينيا بالضفة الغربية.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه “يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية”.

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.

وأضاف المتحدث أن القوات تمكنت من ضبط “وسائل قتالية غير قانونية” خلال مداهمات في قرى فلسطينية.



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