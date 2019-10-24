شرطي يطلق الرصاص في متجر بولاية تكساس الأمريكية

قالت محطة تليفزيونية محلية تابعة لشبكة تليفزيون (إيه.بي.سي) الأمريكية إن شرطيا أصاب شخصا بالرصاص في متجر وول مارت في إل باسو بولاية تكساس في وقت متأخر أمس الأربعاء.

ولم ترد تقارير عن وفيات وذكرت محطات تليفزيون محلية أنه تم إغلاق المنطقة المحيطة بالمتجر لمنع الناس من دخولها أو مغادرتها.

ولم يتسن على الفور الاتصال بإدارة شرطة إل باسو للتعليق.

وكان متجر آخر لوول مارت في نفس المدينة مسرحا لواحد من أعنف حوادث إطلاق النار الجماعية في البلاد يوم الثالث من أغسطس عندما قتل 22 شخصا وأصيب 26 آخرون.

وتقول الشرطة إن باتريك كروسياس (21 عاما) الذي يواجه اتهامات بالقتل في ذلك الحادث كان يستهدف المكسيكيين. وجدد هذا الهجوم وعمليات إطلاق النار الجماعية الأخرى في الولايات المتحدة النقاش الدائر حول الرقابة على الأسلحة. ودفع كروسياس ببراءته في أول جلسات محاكمته هذا الشهر.

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