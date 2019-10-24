قيادية كردية تتهم تركيا باستخدام الفوسفور ضد المدنيين شمال سوريا

العنوان_واشنطن

اتهمت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس “سوريا الديمقراطية”، إلهام أحمد، تركيا باستخدام مادة الفوسفور ضد المدنيين أثناء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد “نبع السلام” في سوريا.

وفي كلمة أمام إحدى اللجاء في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، قالت أحمد: “تركيا أجبرت 300 ألف شخص على النزوح من منازلهم، و250 شخصا استشهدوا وأغلبهم من الأطفال، ولا يزال 300 شخص مفقودين حاليا.. وقاموا بارتكاب مجازر بحق المدنيين واستخدموا الغاز الكيميائي الفوسفور بحق المدنيين ولا نستطيع تحليل ذلك لعدم توفر الإمكانيات”.

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