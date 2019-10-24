يوغدانوف يؤكد للسراج دعم روسيا الثابت لوحدة وسيادة ليبيا

سوتشي-العنوان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أن الممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن بوغدانوف أكد للسراج خلال اجتماع يوم الأربعاء في سوتشي دعم بلاده الثابت لوحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها والقضاء على الإرهاب في البلاد.

وأضافت، أن اللقاء بين بوغدانوف والسراج تطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية الليبية.

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