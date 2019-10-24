الحاج ضيوف: ماني أفضل من مبابي.. يستحق الكرة الذهبية أكثر منه

وقال ضيوف: “أعتقد إن ماني أفضل من مبابي”.

وأضاف في حواره مع صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية “ماني يستحق الحصول على الكرة الذهبية أكثر من مبابي، من وجهة نظر شخصية وجماعية أيضا”.

وتابع “لا يمكننا المقارنة بين الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي أبدا. بالنسبة لي فالثلاثي الأفضل هو ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وماني”.

وأكمل حديثه قائلا: “أنت يجب أن تعلم أنه إذا أردت الحصول على الكرة الذهبية، فعليك الرحيل من فرنسا”.

وأعلنت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية في وقت سابق المرشحين الـ 30 للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2019.

قائمة شهدت تواجد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وماني إلى جانب محمد صلاح وليونيل ميسي وفان دايك وكريستيانو رونالدو أيضا. ()

وشارك مبابي الموسم الماضي في 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان ونجح في تسجيل 39 هدفا وصناعة 17.

ورفع مبابي لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي إلى جانب كأس السوبر الفرنسي، مع تتويجه بجائزة أفضل لاعب في باريس الموسم الماضي.

ماني صاحب الـ 27 عاما شارك في 50 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 5.

وحقق ماني لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي إلى جانب وصوله لنهائي أمم إفريقيا مع منتخب بلاده السنغال.

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