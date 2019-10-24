رئيس لبنان: طموحي التخلص من العقلية الطائفية.. ويجب محاسبة كل من سرق المال العام

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لم يدع وسيلة إلا واستخدمها لتحقيق الإصلاح، ولكن العراقيل كبيرة.

وأضاف “عون” في كلمته للشعب، اليوم الخميس: نحن بلد شراكة ديمقراطي والرئيس بحاجة لكل الأطراف لتحقيق وعوده، ورغم الصعوبات حققنا تقدما.

وتابع: طموحي هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشاكل، وأؤيد مطلب الشعب باسترجاع الأموال المنهوبة.

وطالب عون بضرورة كشف كل حسابات المسئولين، مؤكداً على أهمية الثقة بالقضاء لمحاسبة الفاسدين، ومحاسبة كل من سرق المال العام.

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