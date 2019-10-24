عون: تغيير النظام لا يتم بالساحات ولكن عبر المؤسسات الدستورية.. وأخشى من الانهيار الاقتصادي للبنان

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تخوفه من الانهيار الاقتصادي للبلاد، منادياً بأن الحوار هو الوسيلة الأفضل للإنقاذ.

وأعلن “عون” اليوم الخميس، في كلمته إلى الشعب اللبناني، عن استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين، مؤكداً أن تغيير النظام لا يتم بالساحات ولكن عبر المؤسسات الدستورية.

ودعا الرئيس اللبناني، البرلمان للتعاون لمناقشة وإقرار قوانين مكافحة الفساد، وأشاد بالجيش اللبناني لتدخله لحماية المتظاهرين في النبطية، وانتقد الطائفية والفساد، مؤكدا أنهما السبب في تأخر تقدم لبنان، ومشيراً إلى أننا سنحارب الفساد معاً، وأعن تمسكه بالورقة الإصلاحية كخطوة أولى لإنقاذ البلاد.

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