إيفاد 450 طالب للدراسات العليا بالخارج

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل قرارا يقضي بإيفاد 450 طالب وطالبة للدراسات العليا بالخارج على نفقة الدولة.

وبحسب القرار رقم 1106 لسنة 2019 يشترط لتنفيذ هذا القرار توقيع الموفد مع وزارة التعليم عقد كفالة يلتزم بموجبه بالعمل بإحدى المؤسسات التعليمية في ليبيا مدة تعادل ضعف المدة التي اوفد بها وأن يوقع مع الملحقية الأكاديمية بالدولة الموفد لها عقد قانونيا يقر بمقتضاه الرجوع إلى ليبيا بعد حصوله على المؤهل الموفد لأجله أو إنهاء منحته الدراسية وترجيع المبالغ المالية المصروفة عليه.

وبحسب القرار يلغى إيفاد الطالب في حال ثبوت تقديمه أي بيانات غير صحيحة أو تخالف الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الإيفاد رقم 1310 لسنة 2018 ويتحمل الموفد المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة عليها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار فورا وإرجاع كافة المبالغ المالية والرسوم الدراسية المدفوعة عنه.

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