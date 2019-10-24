تقرير: إنتر يفكر في حلين للحفاظ على لاوتارو مارتينيز

ويسعى إنتر لإلغاء بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب أو زيادة الشرط الجزائي إلى 180 مليون يورو وفقا لـ “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية”.

الأرجنتيني يمتلك شرطا جزائيا في تعاقده يُقدر بـ 111 مليون يورو ومع اهتمام برشلونة ومانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.

ويعمل النيراتزوري على تجديد تعاقد اللاعب وزيادة راتبه من 1.5 مليون يورو إلى 3 مليون يورو سنويا وتمديد العقد حتى 2024 بدلا من 2023.

لاوتارو البالغ 22 عاما سجل 6 أهداف الموسم الحالي في 11 مباراة الموسم الجاري.

مهاجم راسينج كلوب السابق بات عنصرا هاما في خطط أنطونيو كونتي في بناء الهجمات وأصبح لاعبا محوريا في أفكاره.

وفي موسمه الأول رفقة الأفاعي سجل 9 أهداف وصنع هدفا في 35 مباراة كانت أغلبها كبديل لمواطنه ماورو إيكاردي.

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