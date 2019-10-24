بالفيديو – الفيل يصطاد الرحالة البرتغاليين.. بيبي ينصر أرسنال على جيماريش

واستضاف أرسنال اليوم الخميس منافسه جيماريش في ملعب الإمارات في ثالث جولات الدوري الأوروبي لحساب المجموعة السادسة.

وحلق أرسنال بفضل ذلك الانتصار في صدارة المجموعة بتسع نقاط فيما يقبع جيماريش رابعا بدون أي نقطة.

افتتح الفريق البرتغالي أهداف المباراة عن طريق ماركوس إدواردز في الدقيقة الثامنة.

وأدرك جابرييل مارتينيللي التعادل لأرسنال في الدقيقة 32.

لكن ما هي إلا أربع دقائق وعاد جيماريش للتقدم مجددا عن طريق برونو دوارتي.

وشارك بيبي بدلا من ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 75، وعقب خمس دقائق أدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها متقنة بيسراه.

وفي الدقيقة 90 ومن ركلة حرة جديدة خطف بيبي الفوز لأرسنال بتسديدة يسارية رائعة.

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وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت فاز إنتراخت فرانكفورت الألماني على ضيفه ستاندرد لييج البلجيكي بهدفين لهدف على ملعب كومرزينك آرينا.

افتتح دافيد أبراهام الأهداف في الدقيقة 28 لصالح الفريق الألماني.

وأضاف مارتن هينتيرجير الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 82 قلص سليم آمال الله النتيجة بهدف أول للفريق البلجيكي.

ووصل رصيد فرانكفورت إلى ست نقاط يحتل بهم المركز الثاني، أما ستاندرد لييج يحتل المركز الثالث بثلاث نقاط.

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