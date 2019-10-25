الجعفري: نرفض محاولة أردوغان تبرير أعماله العدوانية تحت أي ذريعة

أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عن رفض دمشق لتبرير تركيا “أعمالها العدوانية” على الأراضي السورية تحت أي ذريعة.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن “مزاعم النظام التركي التي ساقها لتبرير عدوانه على الأراضي السورية تؤكد حالة الانفصام التي يعاني منها”.

وأكد المندوب أن سوريا “تدين بأشد العبارات العدوان التركي، وترفض رفضا قاطعا محاولة نظام أردوغان تبرير أعماله العدوانية تحت أي ذريعة”، متهما تركيا بـ “إدخال عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سوريا وتزويدهم بالسلاح وسرقة نفط سوريا وآثارها وقمحها ومصانعها ومنتجاتها”.

وأشار الجعفري إلى أن “العدوان التركي أسفر عن احتلال أراض سوريا واستشهاد وإصابة مئات المدنيين ونزوح مئات الآلاف ووقوع أضرار كبيرة بالبنى التحتية”.

وأكد الجعفري أن تحسين الوضع الإنساني في سوريا يقتضي الالتزام التام باحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها من خلال التصدي للتدخلات السياسية والعسكرية والاقتصادية الخارجية في شئونها.

وأضاف أن “سوريا تطالب بضرورة رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب والتعاون التام مع الدولة ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب”.

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