استقالة وزير الاقتصاد الياباني إيشو سوجاوارا

أعلن وزير الاقتصاد الياباني إيشو سوجاوارا، استقالته من منصبه، بعدما واجه مزاعم بارتكاب انتهاكات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، مما يمثل صفعة لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وقال سوجاوارا /57 عاما/ للصحفيين اليوم الجمعة، إنه قدم استقالته، ليصبح أول عضو في حكومة آبي الجديدة يستقيل، وذلك بعد أن تم تعيينه في سبتمبر الماضي للمنصب المسئول عن الاقتصاد والتجارة والصناعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من جانبه، قال آبي للصحفيين، إنه قبل الاستقالة، سيقوم بتعيين هيروشي كاجياما، وهو عضو مخضرم في حزبه الليبرالي الديمقراطي، ليحل محل سوجاوارا، الذي قال إنه لا يرغب في أن تتسبب قضاياه الشخصية في التشويش على البرلمان.

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