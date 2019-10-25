البنتاجون يعلن إرسال دعم عسكري إضافي إلى سوريا لحماية حقول النفط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنّها خطّطت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجدّداً في يَد تنظيم داعش.

وقال أحد مسئولي الوزارة في بيان “أحد أهمّ المكاسب التي حقّقتها الولايات المتحدة مع شركائنا في الحرب ضد تنظيم داعش هو السيطرة على حقول النفط في شرق سوريا – وهي تُعدّ مصدرَ عائداتٍ رئيسيّاً لداعش

وأضاف المسئول الذي لم يكشف هوّيته “الولايات المتحدة ملتزمة تعزيز موقعنا في شمال شرق سوريا بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديموقراطية، عبر إرسال دعم عسكري إضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجدّدًا بفي َد تنظيم داعش أو فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار

وأكّد أنّه “يجب أن نحرم تنظيم داعش من مصدر هذه العائدات، لضمان عدم عودة التمرد“. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أنّ الولايات المتحدة ستسحب جميع قوّاتها من شمال سوريا، حيث عملت كقوة عازلة بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والقوات السورية الحكومية والقوات التركية

.لكنّ ترامب كشف الأربعاء أنّ بضعة جنود أمريكيين سيبقون لحماية حقول النفط. وقال ترامب “لقد قمنا بتأمين النفط، ولذلك فإنّ عدداً صغيراً من الجنود الأمريكيين سيبقى في هذه المنطقة التي يوجد فيها نفط“.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا