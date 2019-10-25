الهلال الأحمر تدين استهداف المدنيين والمسعفين

إيوان ليبيا – وكالات :

أعربت الإدارة العامة لـ«الهلال الأحمر» الليبي، اليوم، عن استنكارها لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين يومي الثلاثاء والأربعاء جراء استهداف مناطق في حي صلاح الدين ومنطقة السواني جنوب طرابلس.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بـ«الهلال الأحمر» أن «ارتفاع أعداد المصابين والقتلى المدنيين جراء الهجمات العشوائية في هذا الشهر بات أمرًا مؤسفًا للغاية (…)»، مشيرًا إلى أن «الهجمات السابقة استهدفت أيضًا المستشفيات الميدانية والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف ومتطوعي ومنتسبي الهلال الأحمر منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي، وأبرزها مقتل الطبيب أيمن هرامة في 6 أبريل أثناء قيامه بواجبه الإسعافي».

وأضاف أن «استهداف المسعفين لازال مستمرًا، وآخرها مقتل سائق الإسعاف التابع للجهاز سالم أنفيص أثناء نقله الحالات المصابة من المدنيين جراء القصف المتكرر للطيران الحربي».

وأكدت الجمعية إدانتها هذا «العمل الإجرامي الذي يستهدف المدنيين وموظفي الإسعاف والطواقم الطبية ورموز العمل الإنساني عامة ومنتسبيه ومتطوعيه، ويتجاوز نطاق الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب»، مشددة على «كافة فروعها الالتزام بالحيادية المطلقة دون انحياز لطرف عن آخر …)».

وحثت الإدارة العامة لـ«الهلال الأحمر»، «الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية على تحمل مسؤولياتها بعمل كل ما يمكن لحماية أرواح المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية، كما دعت الأطراف المتحاربة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابة المدنيين».

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