السراج يشارك في قمة حركة عدم الانحياز

إيوان ليبيا – وكالات :

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ليل الخميس، إلى مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان لحضور القمة الـ 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة «عدم الانحياز»، التي تستضيفها العاصمة الأذرية، وتبدأ أعمالها الجمعة.

وتنعقد قمة الحركة هذا العام تحت عنوان «التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر»، وستتبنى القمة ثلاث وثائق هي البيان الختامي، وإعلان باكو، وإعلان حول فلسطين، حسب ما ذكرت حكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

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