المناطق المتضررة من الإعصار هاجيبيس في اليابان تستعد لأمطار غزيرة

استعدت مناطق واسعة من شرق اليابان اجتاحتها فيضانات وانهيارات أرضية جراء الإعصار هاجيبيس قبل أسبوعين لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم الجمعة ونصحت السلطات عشرات الآلاف من السكان في المناطق المحيطة بطوكيو بمغادرة منازلهم.

ولقي ما لا يقل عن 82 شخصا مصرعهم عندما اجتاح هاجيبيس وسط وشرق اليابان بأمطار غزيرة ورياح شديدة. ولا يزال نحو 12 شخصا في عداد المفقودين كما أصيب أكثر من 300.

وحذرت السلطات من حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات لا سيما في المناطق التي تعرضت لأضرار في السدود ولم يتم إصلاحها حتى الآن بشكل مؤقت.

وأصدرت السلطات نصائح بالإجلاء لنحو 500 ألف من السكان في مدينة ساجاميهارا الواقعة جنوب غربي طوكيو والتي تعرضت لأضرار شديدة جراء الفيضانات بعد الإعصار. كما نصحت السلطات نحو عشرة آلاف شخص بمغادرة منازلهم في مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو.

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