فوز الحزب الحاكم في بوتسوانا في الانتخابات العامة

أعلن كبير القضاة في بوتسوانا اليوم الجمعة، أن الحزب الديمقراطي الحاكم فاز في الانتخابات العامة بعد حصوله على 29 مقعدا في المجلس الوطني أو ما يعادل 51 بالمئة من الأصوات.

وأجرت بوتسوانا الانتخابات العامة يوم الأربعاء على مقاعد المجلس الوطني البالغ عددها 57 إضافة إلى 490 ممثلا للحكومات المحلية.

ومن المقرر أن يصبح مرشح الحزب الفائز رئيسا للبلاد.

وقال كبير القضاة تيرنس رانووان “على الرغم من استمرار فرز الأصوات فإنني ملتزم بإعلان موكجويتسي ماسيسي رئيسا لبوتسوانا بموجب عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الحاكم في البرلمان”.



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