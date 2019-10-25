مؤتمر جوارديولا: تألق سترلينج يعود إليه.. وموعد عودة رودري

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: “لم أساعده في أي شيء، كل شيء هو قام به”.

وواصل “نحن نتحدث سويا كمجموعة وكل اللاعبين لديهم إمكانيات مميزة، الفضل يعود إليه ولكل اللاعبين”.

وأضاف “أحلم دائما بتطوير اللاعبين ولكن إن كان اللاعب لديه رغبة في التحسن فكل شيء يصبح ممكنا”.

وعن المصابين قال: “رودري سيعود بعد التوقف الدولي المقبل، أما زينشينكو فيحتاج إلى خمسة أو ستة أسابيع بعد إجرائه عملية جراحية”.

ويستعد مانشستر سيتي للقاء أستون فيلا غدا السبت في ملعب الاتحاد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الـ12 بـ11 نقطة.

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