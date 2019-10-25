مؤتمر لامبارد: غياب 4 لاعبين للإصابة.. ولدى بيرنلي ثنائي هجومي يُسبب المشاكل

الفرنسي نجولو كانتي جاء على رأس الغائبين بالإضافة إلى كل من روس باركلي وأنطونيو رودريجر وأندريس كريستانسين.

لامبارد قال في المؤتمر الصحفي عن حالة كانتي: “ليس جاهزا، يتدرب منفردا بدنيا لأن لديه بعض المشاكل ونريده أن يعود الآن خاصة بعد مشاركته ثم غياب للإصابة”.

وتابع عن موقف متوسط الميدان الفرنسي “لا يوجد موعد محدد لعودة كانتي، نريد عودته في كامل لياقته، خاض مباريات عديدة في السنوات الأربعة الأخيرة، ثم أصيب نهاية الموسم الماضي، ربما يعاني من إصابة كبيرة وتداعياتها”.

وأكمل “ربما يكون الوقت الحالي هي خطوة صغيرة للعودة إلى كامل لياقته، وأثق أن الأمر لن يكون بسبب تأثير الإصابات الصغيرة”.

وعن موعد عودة رودريجر “عانى من إصابة قوية ولم يخض أي مباراة منذ أبريل الماضي ثم شارك لشوط وحيد أمام ولفرهامبتون ثم أصيب مجددا ويقترب من العودة مجددا وآمل أن يعود في غضون أسبوع أو اثنين”.

المدافع الألماني تعرض لإصابة قوية في الركبة الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد، وعقب عودته تعرض لإصابة عضلية أمام الذئاب الموسم الجاري عقب خوضه شوط واحد.

وأضاف عن مواجهة بيرنلي “نخوض مباراة على ملعب صعب واحترمه كثيرا، بيرنلي قوي للغاية ويعرف كيفية استغلال هذا وهم جيدين في استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء ولديهم ثنائي هجومي يُسبب مشاكل”.

وأتم “شاهدت عديد المباريات لهم ولم يكونوا خصما سهلا ويسجلون الأهداف ومبارياتهم دائما صعبة”.

تشيلسي حقق الفوز على أياكس في دوري أبطال أوروبا ليتصدر ترتيب مجموعته، ويحتل البلوز المركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

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