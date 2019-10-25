تقرير: بيل طلب من ريال مدريد إخفاء إصابته

برنامج “إل تشيرنجيتو” الإسباني ذكر عبر صحفيه إدو أجيرّي أن بيل طلب من ريال مدريد عدم إصدار تقرير طبي بشأن إصابته.

النجم الويلزي تعرّض لإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا بتصفيات يورو 2020 في التوقف الدولي الماضي، لكن ريان جيجز مدربه قلل وقتها من شأن الإصابة وقال إنها مجرد شد عضلي.

رغم ذلك، غاب بيل عن مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني، ثم جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا، في غياب التقرير الطبي.

وذكر إل تشيرينجيتو أن بيل يعاني من إصابة عضلية، وعودته محتملة أمام ليجانيس يوم الأربعاء المقبل، لكنها ستتأجل على الأرجح حتى مباراة ريال بيتيس يوم السبت 2 نوفمبر.

وتعد هذه الإصابة هي الرقم 20 لـ بيل مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه قادما من توتنام في صيف 2013، والأولى هذا الموسم.

الجناح صاحب الـ30 عاما تعطلت مسيرته في العاصمة الإسبانية بفعل الإصابات، لكنه كان حاضرا في تشكيل زين الدين زيدان بشكل دائم هذا الموسم حتى ابتعاده عن آخر مباراتين.

ولعب بيل 7 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفين آخرين.

في غياب بيل، من الأنسب لتعويضه؟

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