الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب لندن تمديد مهلة الخروج

وافق الاتحاد الأوروبي على طلب لندن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، لكنه لم يحدد موعدا جديدا للخروج، مما يتيح للبرلمان البريطاني المنقسم وقتا لاتخاذ قرار بخصوص دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع سفراء الدول السبع والعشرين الأخرى الأعضاء في الاتحاد لمناقشة تأجيل خروج بريطانيا قبل أقل من أسبوع من نهاية المهلة الحالية في 31 أكتوبر، «حدث إجماع على الحاجة إلى التمديد»

وتابع «سيستمر العمل خلال مطلع الأسبوع»، مضيفا أن السفراء سيلتقون مجددا في بروكسل يوم الإثنين أو الثلاثاء.

وأقر جونسون بأنه لن يفي بالمهلة المحددة في 31 أكتوبر، وطالب بإجراء تصويت في البرلمان يوم الإثنين فيما يتعلق بإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر.

وكان من المقرر أن يناقش مبعوثو الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا لمدة ساعتين، أمد ثالث تأجيل لخروج بريطانيا، لكن الدبلوماسيين قالوا إنهم مترددون في تحديد موعد لأنه قد يمثل إملاء يؤثر على توجه الأحداث السياسية في لندن. وقال دبلوماسي أوروبي إن فرنسا ضغطت على الدول الست والعشرين الأخرى للانتظار. وأوضح الدبلوماسي «كان الجميع يريدون اتخاذ قرار اليوم. لكن فرنسا لم تتقبل ذلك وأرادت الانتظار حتى يوم الإثنين أو الثلاثاء لمعرفة ما سيحدث في لندن”، مضيفا «سنعود إلى هذا النقاش بشأن المدة بعد عطلة نهاية الأسبوع. وهذه المرة ستكون للمشاورات السياسية». وقال دبلوماسي آخر «كل هذا النقاش تأجل بسبب فرنسا».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا