جندي يقتل 8 في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا

ذكر الجيش الروسي اليوم الجمعة أن جنديا قتل ثمانية من زملائه وأصاب اثنين آخرين في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، نقلته وسائل إعلام رسمية إن الجندي كان يعاني من “انهيار عصبي بسبب ظروف شخصية ليس لها صلة بالخدمة العسكرية”.

وذكرت وكالة “انترفاكس” الروسية للأنباء إن الضحايا هم ثمانية جنود من زملائه.

ووقع الحادث في منطقة “زابايكالسكاي” جنوب شرق روسيا والتي تتاخم الصين ومنغوليا.

وذكر الجيش أنه تم احتجاز الجندي الذي أطلق النار. وقالت وكالة “تاس” الروسية للأنباء في بيان إن الجندي، الذي كان يخدم في منشأة للإصلاح والصيانة، فتح النار من سلاح الخدمة الخاص به، خلال تغير حراسة مسائي. وأضاف البيان أنه “تم نقل المصابين الاثنين بشكل فوري إلى مستشفى عسكري، حيث تلقيا مساعدة طبية ضرورية. وحالتهما لا تهدد حياتهما”. ونقلت تاس عن مصدر لم يتم الكشف عنه قوله إن اثنين من القتلى ضباط. والباقي مجندون ومقاولون، حسب البيان.

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