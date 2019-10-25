مدينة رييكا الساحلية الكرواتية تستعد للتتويج عاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2020

تعتزم مدينة رييكا الساحلية الكرواتية تقديم نفسها كمثال على التحول الهيكلي الناجح خلال فترة تتويجها كعاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2020.

وقال إيفان سارار رئيس وكالة رييكا 2020 اليوم الجمعة، “مدينة ما بعد الصناعة التي لا تحتوي على معالم ستتحول إلى مدينة للثقافة والسياحة.”

ويشبه هذا التحول، ما حدث من تحول في منطقة الرور الصناعية في ولاية شمال الراين ويستفاليا بغرب ألمانيا، التي كانت عاصمة الثقافة في عام 2010.

وشهدت منطقة الرور تحولا جذريا في بنيتها، حيث تراجعت فيها صناعة الفحم، وتحولت إلى منطقة منتجة للثقافة.

وقال سارار، الذي يرأس مكتب الثقافة في المدينة ، إنه من المقرر أن تتولى رييكا رسميا دورها كعاصمة ثقافية في الأول من فبراير 2020 ، في استعراض احتفالي مهيب.

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