سخرية واسعة من قطر على السوشيال ميديا.. الدوحة غرقت في شبر ميه | صور

لاتزال حملات السخرية تتواصل من الدويلة القطرية وطريقة تعاملها مع الأمطار رغم الأموال المكدسة في خزائنها من حصيلة بيع الغاز الطبيعي.

وشهدت مناطق واسعة من الإمارة تراكم لمياه الأمطار مما تسبب في غرق أعداد كبيرة من السيارات بشكل شبه كامل ما يفضح حقيقة البنية التحتية للدولة التي تنفق أموالها على دعم الإرهاب في المنطقة.

ودشن مواطنون قطريون هاشتاج «الدوحة تغرق» للسخرية من فشل السلطات في التعامل مع الأزمة.

ورصد المغردون خسائر الكبيرة المترتبة على سقوط الأمطار، وأعرب المشاركون في الهاشتاج عن غضبهم من تدهور البنية التحتيتة في البلاد، وهو ما جعلها عرضة للغرق السريع، مع بداية موسم تساقط الأمطار.

ونشر المغردون صورا وفيديو لرصد الحالة السيئة التى وصلت إليها بعض الشوارع.

ومن أبرز التعليقات على الحدث «الدوحة غرقت في شبر ميه.. الدوحة تنظم كأس العالم تحت الماء.. قطر التي تنظم كأس العالم غرقت برشة ماء».

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