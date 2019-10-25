الممثل التجاري الأمريكي: قرب اتمام أجزاء من اتفاق تجارة مع الصين

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إن مسئـولي التجارة الأمريكيين والصينيين “قريبون من وضع اللمسات الأخيرة” على بعض أجزاء اتفاق تجارة بعد مناقشات هاتفية رفيعة المستوى اليوم الجمعة، مضيفا أن المناقشات على مستوى النواب ستمضي «باستمرار».

وفي بيان أصدره بعد المكالمة، لم يقدم الممثل التجاري الأمريكي أي تفاصيل عن النقاط التي شهدت تقدما.

وقال «حققوا اختراقا في قضايا محددة، والجانبان يقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على بعض أجزاء الاتفاق.. المناقشات ستتواصل على مستوى النواب، وسيجري كبار المفاوضين مكالمة أخرى في المستقبل القريب».

جاء ذلك بينما تعمل واشنطن وبكين علي بلورة نص «المرحلة الأولى» من اتفاق تجارة أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 أكتوبر. ويقول ترامب إنه يأمل في توقيع الاتفاق مع رئيس الصين شي جين بينغ الشهر المقبل خلال قمة في تشيلي.

وقال أشخاص جرى إطلاعهم على سير المفاوضات لرويترز إنه كان من المتوقع أن تطلب بكين إلغاء بعض الرسوم الجمركية الأمريكية المزمعة والقائمة على واردات صينية خلال المكالمة. في المقابل، كان من المتوقع أن تتعهد الصين بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية. ويحاول أكبر اقتصادين في العالم تهدئة حرب تجارية مستمرة منذ قرابة 16 شهرا تكدر صفو الأسواق المالية وتعطل سلاسل الإمداد وتبطئ نمو الاقتصاد العالمي. وقال ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض «يريدون إبرام اتفاق بشكل ملح للغاية.. من المقرر أن يشتروا منتجات زراعية أكثر بكثير من تصور أي أحد». وحتى الآن، لم يوافق ترامب سوى على إلغاء زيادة كانت مقررة في 15 أكتوبر في الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار في إطار تفاهمات تم التوصل إليها بشأن مشتريات زراعية ومزيد من انفتاح أسواق الخدمات المالية الصينية وتحسين قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية واتفاقية عملة. لكن مصدرين في الولايات المتحدة قالا لرويترز إنه لإبرام الاتفاق من المتوقع أن تطلب بكين من واشنطن التخلي عن عزمها فرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة 156 مليار دولار تشمل الهواتف المحمولة والكمبيوتر واللُعب في 15 ديسمبر. وقال أحد المصدرين إن من المرجح أن تسعى بكين أيضا لإزالة رسوم جمركية بنسبة 15% فُرضت في أول سبتمبر أيلول على بضائع صينية بحوالي 125 مليار دولار. وفرض ترامب الرسوم في أغسطس بعد فشل جولة محادثات، ليجعل الرسوم العقابية تستهدف تقريبا جميع واردات الولايات المتحدة من الصين البالغة قيمتها 550 مليار دولار. وقال المصدر «يريد الصينيون العودة إلى رسوم جمركية تقتصر على البضائع الأصلية التي قيمتها 250 مليار دولار». وقال ديريك سيسورز الباحث المقيم وخبير شئـون الصين لدى المعهد الأمريكي لأبحاث السياسة العامة في واشنطن إن الهدف في الأساس من محادثات أوائل أكتوبر تشرين الأول كان الانتهاء من نص يتعلق بالملكية الفكرية والزراعة وفتح السوق لتمهيد الطريق أمام تأجيل رسوم 15 ديسمبر. وقال «من الغريب أن (الرئيس) كان متفائلا جدا مع ليو خه (نائب رئيس الوزراء الصيني) ومازلنا حتى الآن لا نرى سحبا لطرح فرض رسوم 15 ديسمبر». وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأسبوع الماضي، إنه لم تتخذ أي قرارات بشأن رسوم 15 ديسمبر، لكنه أضاف «سنتناول ذلك مع تواصل المناقشات».

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