مدرب ساوثامبتون بعد تساعية ليستر: مصدوم.. الأمر محرج

وهازنهاتل قال عقب اللقاء لشبكة سكاي سبورتس: “الأمر ليس سهلا لكن علينا أن نقف على قدمينا مجددا ونظهر وجها مختلفا”.

وأضاف “اوافق أن أداءنا كان محرجا. هل أنا مصدوم؟ عندما تقف لـ90 دقيقة وترى فريقك يستقبل هذا الكم من الأهداف دون أن يتمكن من الدفاع، وتصبح كل فرصة بهدف فما الذي ستشعر به”.

وأشار “لم أشعر أن هناك فريقا على أرض الميدان، أخبرني إن كنت مكاني، هل كنت لتكون سعيدا!”.

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تعرف على أكبر الهزائم القاسية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

التساعية تناوب على تسجيلها: أيوزي بيريز (3 أهداف)، وجيمي فاردي (3 أهداف)، وبن تشيلويل، ويوري تيليمانس، وجيمس ماديسون.

ليرفع ليستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمّد رصيد ساوثامبتون عند 8 نقاط في المركز 18.

هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي بشكله الحديث منذ انطلاقه عام 1992، بالتساوي مع فوز مانشستر يونايتد على إبسويتش تاون 9-0 في مارس 1995.

كما أنه أكبر انتصار خارجي لأي فريق في أي مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد أيضا يوم أرض نوتنجهام فورست في فبراير 1999.

الطريف أن ليستر سيتي كان قد خاض 9 مباريات سابقا أيام الجمعة في الدوري الإنجليزي لم يفز في أيٍ منها، قبل أن يفك عقدته بتساعية في شباك مضيفه.

كارثة في سانت ميري، أعيدوا لجماهير ساوثامبتون أموالها.

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