انضمام مكاتب التعليم بالجنوب لتعليم المؤقتة

إيوان ليبيا – وكالات :

استنكر اتحاد معلمي بلدية براك الشاطي، ما ورد في قرار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، بشأن المعلمين المعتصمين، وإقالة مراقبو التعليم في البلديات التي أعلنت اعتصامها.

ووصف اتحاد معلمي براك الشاطئ، في بيان له، قرارات وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، بخصوص ملف الاعتصام، بأنها قرارات “عشوائية” و”فاشلة”، مضيفا أن معلمي ليبيا كانوا ينتظرون انحياز الوزارة لمطالب المعلمين والمعلمات، لا الوقوف ضدهم.

وجاء في البيان: “خرج وزير التعليم يهدد في المعلمين ويتوعدهم، ويصفهم بأوصاف سيئة ومنها الطابور الخامس، أي الخيانة، وتوعدهم بالملاحقة وإحالتهم للنائب العام”.

وأعلن البيان دعمه لمراقب تعليم براك الشاطئ، بعد أن أقالته وزارة التعليم في حكومة الوفاق، ضمن الإقالات لعدد من مراقبي التعليم في البلديات.

من جهة أخرى، أصدر مراقبي التعليم بالمنطقة الجنوبية، بيانا مماثلا لبيان براك الشاطئ، واستنكر البيان قرار وزير التعليم في حكومة الوفاق، بإقالة مراقبي التعليم ومنهم في المنطقة الجنوبية.

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