توثيق 58 هجوما على طواقم طبية خلال 2019

إيوان ليبيا – وكالات :

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها وثقت ما لا يقل عن 58 هجوما على الطواقم الطبية والمرافق الصحية خلال 2019، حتى اليوم 25 أكتوبر.

ودانت البعثة، في بيان اليوم، الهجمات على أي أهداف مدنية بما في ذلك المرافق الصحية والمستشفيات الميدانية والفرق الطبية.

ونفت البعثة «نفيا قاطعا»، الشائعات التي تفيد بأنها تلقت إحداثيات للمستشفيات والعيادات الميدانية العاملة جنوب طرابلس، ونقلتها إلى أحد أطراف النزاع، مؤكدة أنها لم تتلق أي إحداثيات ولم تقم بتزويد أي طرف من أطراف النزاع بها.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن «استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم حرب، ويتعين في جميع الأوقات الحيطة الكلية واحترام مبادئ التمييز والتناسب، احتراما كاملا، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

واستهدف قصفان جويان، في وقت سابق أول أمس الخميس، المستشفى الميداني في محور وادي الربيع، وسيارة إسعاف بمنطقة صلاح الدين، مما أدى إلى وفاة مسعف وإصابة ممرض.

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