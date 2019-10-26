بدء فرز أصوات الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا لانتخاب قيادة جديدة للحزب

بدأ صباح اليوم السبت، فرز أصوات أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، لانتخاب قيادة جديدة للحزب.

ويُجرى فرز الأصوات بالمقر الرئيسي للحزب “فيلي-برانت-هاوس” في برلين، ويتولى عملية الفرز 250 متطوعا من كافة أنحاء ألمانيا، حيث يقومون بفتح الأظرف الانتخابية عبر آلات متخصصة، بمعدل 20 ألف خطاب كل ساعة، كما سيُجرى فرز نتائج التصويت الذي أجري عبر الإنترنت.

وحتى منتصف فترة التصويت مطلع الأسبوع الماضي، كان قد أدلى نحو 123 ألف عضو في الحزب بأصواتهم، أي ما يعادل نحو 30% من أعضاء الحزب.

ويتنافس على منصب رئيس الحزب ستة مرشحين، وذلك لخلافة رئيسة الحزب المستقيلة أندريا ناليس.

ومن المنتظر الإعلان عن الثنائي الفائز في الانتخابات مساء اليوم.

ولا يوجد في هذه الانتخابات ثنائي له فرص أفضل في الفوز. ومن المتوقع ألا يحصل أي ثنائي على أكثر من 50% في الجولة الأولى، ما سيتطلب إجراء جولة ثانية من الانتخابات.

ويتعين أن يؤكد المؤتمر العام للحزب، المقرر عقده مطلع ديسمبر المقبل، قرار نواب الحزب بشأن قيادتهم الجديدة.

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